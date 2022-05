Pierre-Edouard DOSSIN

Un critère principal a orienté le choix de mon premier emploi : opter pour un métier ayant trait à l’organisation et à l’augmentation de productivité de l’entreprise.



Au cours de mes études, j’ai développé mes aptitudes en vue d’atteindre cet objectif. Pendant 6 mois chez Harry Winston, j’ai chassé les centimes et les secondes et obtenu des résultats me confirmant mon goût pour la mise en place de solutions innovantes au sein d’une équipe. De plus, l’ICAM ainsi que mes autres expériences m’ont toujours amené à développer mon sens de l’écoute et de l’analyse de situations complexes de manière autonome.



Aujourd'hui, en temps que directeur d'usine dans le groupe Nexans, l'occasion m'est donnée de participer au développement d'un outil industriel au sein d'une structure internationale.



Mes compétences :

AMDEC

Amélioration Continue

Flux tiré

Ingénieur

kaizen

Kanban

MRP

Pareto

PARETO…

PDCA

smed

TRS