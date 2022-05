Marie VON KÜNSSBERG

Après des études de Langues Étrangères Appliques à la Sorbonne, j'ai commencé ma carrière chez Hewlett Packard pour une première expérience bilingue en tant que Chargée de Clientèle Grands Comptes. J'ai ensuite rejoins la société IMP, société internationale d'édition, pour un poste d'Assistante opérations puis Coordinatrice Logistique.

Depuis 2010, j'ai multiplié les formations intensives en langues étrangères, les voyages et me suis impliquée dans des projets de traductions. Aujourd'hui, je propose des services de traduction, relecture, rédaction et localisation de l'anglais vers le français et de l'allemand vers le français. En parallèle, je développe une activité d'accompagnement professionnel anglais-français lors de réunions et sur des salons (ventes, discussions, négociations) afin de faire le lien entre des publics ne parlant pas la même langue.



Mes compétences :

Trados studio 2011. Logiciel de TAO

Front Office

Back Office

Invoicing > Issuing Invoices

Audit

Sarbanes-Oxley

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Microsoft Office

Navision

SAP