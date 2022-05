Etudiante en Master de Management du Programme Grande Ecole à KEDGE Business School Bordeaux, j'effectue cette année une année de césure afin d'enrichir mon parcours professionnel et de développer mes compétences.



Actuellement stagiaire en tant qu'assistante chef de produits chez Beiersdorf à Bruxelles, je suis à la recherche d'un second stage en marketing développement ou en marketing opérationnel à partir d'avril 2017.



N'hésitez pas à me contacter pour toute proposition de stage ou pour toute demande de renseignements complémentaires.

marie.walder@kedgebs.com



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion

Gestion budgétaire

Marketing

Adobe Photoshop

Logistique

Finance

Gestion de projet

Microsoft Excel

Microsoft Word

Développement durable

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

SAP ERP

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Gestion de la production