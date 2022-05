Marie WATTEZ

Plus de 10 années d’expérience du marketing et de la communication dans le secteur des services, et de la gestion du changement.

Véritable relais et partenaire marketing des PME, TPE et créateurs d'entreprise, j'interviens en externalisation de la fonction marketing,dans tous ses aspects stratégiques et opérationnels.



Je dispose de toutes les méthodes de structuration et de pilotage du marketing et de la communication globale et m'appuie sur un réseau de partenaires pour les actions spécifiques (graphisme, web..).

En outre, je propose une prestation de relations presse à part entière ou intégrée dans une prestation de marketing global.



retrouvez toutes les offres de MVA Conseil surArray



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Communication d'entreprise

Management de projets

Stratégie de communication

Conseil

Relations presse

Communication

PME

Webmarketing