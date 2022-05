Marie WIART

Salariée au sein de la Direction des Ressources Humaines de ColiPoste (métier de La Poste SA), j'exerce le métier enrichissant et complexe de Contrôleur de Gestion Sociale.

Suivre les reportings mensuels fait parti de ma mission constante.

Répondre aux besoins des RRH de régions et entretenir de vrais contacts permet de consolider les liens RH tout en répondant de la manière la plus satisfaisante à leurs demandes.

Réaliser des projets tels que le Bilan Social au niveau national et par région permet de centraliser les données tout en travaillant sur la précision en terme RH. Puis en tant que Maîtrise d'Ouvrage pour le projet Qlikview, cela me permet de gagner en efficacité et réactivité grâce à l'automatisation progressive de l'outil.



Des demandes ponctuelles, des contacts terrain, des missions quotidiennes et de réels projets : voilà mon métier épanouissant !



Mes compétences :

Ressources humaines Qualités Relationnelles

Ressources Humaines Contrôle de Gestion Sociale

Ressources Humaines Qualités Rigourosité