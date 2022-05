Marie WINTERSTEIN

J'occupe actuellement le poste de Chargé de Support de Gestion au sein de la société Messier Services France. Ce poste comprend entre autres de la gestion d'encours de fabrication ainsi que de la GPAO.



Ma précédente mission en tant que Responsable Logistique France chez Illbruck Joints et Systèmes comprenait la gestion des approvisonnements, la gestion du dépôt national (implantation de stock, organisation du fonctionnement global de la plate-forme) et la gestion du transport amont et aval.



Je suis actuellement à la recherche d'opportunités de carrière me permettant de valoriser ces expériences.



Mes compétences :

Approvisionnement

Approvisionnements

entreposage

Gestion de stock

Logistique

Organisation

STOCK'

Stockage

Supply chain

Transport