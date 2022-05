Berry magazine;Journal de la Sologne, Magazine de la Touraine

Arcachon et son Bassin magazine, Ile de Ré magazine, Oléron magazine

Edith le féminin d'Orléans et de l'agglo.

En charge de différents titres de presse de territoire je suis à la recherche de jeunes talents ou de professionnels confirmés tant pour écrire, relire, corriger et illustrer l'ensemble de ces titres de presse.