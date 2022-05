Marie ZIMMERMANN

Je suis actuellement ingénieur d'affaire en instrumentation scientifique pour la société VWR International.

Je suis basée à Strasbourg, sur le secteur géographique Nord et Nord-Est.



Responsable du CA et de la marge sur mon secteur ( > 3 M €), je gère les projets d'achat d'instrumentation et je travaille en équipe avec les commerciaux des secteurs géographiques (7 vendeurs).



-Promotion et de la vente de la gamme instrumentation et équipement de VWR pour le laboratoire (hors HPLC).

-Négociation directe avec les fabriquants

-Formation des commerciaux de mon secteur sur les gammes dont je suis responsable

-Veiller au respect de la politique commerciale et à l'application des focus

-superviser les dossiers d'appel d'offre

-Organisation de journée sur site

-Apporter mon support et mon expertise sur les dossiers d'équipement de mon secteur

-coaching des nouveaux entrants



Type de clientèle: grands comptes Biopharma, start-up biotech, recherche academique, hopitaux, universités....



Mes compétences :

Vente

Biologie

Appels d'offres

Coaching commercial

Distribution B to B

Vente complexe

Laboratory

Formateur

Commercial

Instrumentation