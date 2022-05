Après 10 ans comme Responsable du service de gestion du changement du Groupe VIVASANTE (Laboratoires URGO, JUVASANTE, SUPER DIET) et DRH JUVASANTE, Marie-Zoé BEAUGRAND est aujourd'hui consultant associé indépendant.



Son Cabinet de Conseil accompagne les équipes dirigeantes dans la mise en place de nouvelles organisations, l'alignement stratégique, le pilotage du changement.



Coach et praticienne du MBTI, membre de l'ANDRH, elle accompagne les cadres, membres des Comités de Direction, dirigeants et décideurs dans leur prise de fonction ou lors d'évolutions sensibles de leur environnement. Marie-Zoé BEAUGRAND est également médiatrice pour les conflits interpersonnels et donne des cours sur le leadership.



En parallèle de ces activités, Marie-Zoé BEAUGRAND est DRH INTERNATIONALE du GROUPE TRESCAL.



Mes compétences :

Coaching

Conseil

Décideur

MBTI

Négociation

Organisation

Pilotage

Pilotage projet

Stratégie