Je m'appelle Mariia Lacoste, d'origine russe et spécialisée dans l'étude des langues et plus particulièrement dans les langues russe et française.



Je dirige l'organisme déclaré de formation professionnelle FormaRusse (www.formation-russe-paris.com), spécialisé en langue russe, à travers lequel nous proposons les prestations suivantes :



• Formation à la langue russe à Paris et en banlieue proche, pour tous les niveaux, seul ou en groupe, en présentiel, à distance ou en blended learning. Nos cours sont adaptés à tous vos besoins professionnels ou selon vos centres d’intérêts et nous utilisons de nombreux supports, des vidéos originales, …

• Accompagnement à la préparation aux examens internationaux de russe (TRKI et autre)

• Traduction russe-français et français-russe (textes littéraires, sites Internet, ...)

• Accompagnement à l'insertion des Français en Russie ou des Russes en France



J'enseigne également dans plusieurs grandes universités telles que la Sorbonne Paris 4 et la Sorbonne Nouvelle (Paris 3).



Références :

• Diplômée d'un Master 2 LLCER (Textes et linguistique) à l'INALCO/Université Sorbonne Nouvelle avec la mention bien

• Diplômée d'un Master 2 Sciences du Langage à l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg avec la mention très bien

• Publication d'une monographie consacrée à l’analyse du phénomène de l’hésitation chez les francophones

• Publication d'un certain nombre d’articles scientifiques linguistiques sur la parole spontanée et le langage parlé (en Russie, en Estonie et en Allemagne)



Si nos prestations vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter par e-mail (mariia.lacoste@gmail.com) ou par téléphone (06.48.69.88.13)



Mes compétences :

Recherche

Travail en équipe

Microsoft Office

Traduction

Gestion de projet

Rédaction

Enseignement

Français

Enseignement des langues

Pédagogie

Russe

Linguistique

Langues étrangères