Webmaster et chargée de communication dans une PME spécialisée dans l'agencement de pharmacies, cliniques vétérinaires, magasins d'optique...

Je suis en charge de l'administration des sites Internet (boutique en ligne et blogs) ainsi que l'animation des Réseaux Sociaux. Je m'occupe également de la communication print, édition et réalisation des catalogues, flyer promotionnels, marketing direct, newsletter, achat d'espace...



Mes compétences :

Infographie

communication

Internet

Web design