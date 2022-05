Marillia RIBESOIS

Commerce / Management:



o Gérer et mettre en place le marchandisage

o Accueillir ,conseiller et fidéliser le client

o Établir un plan de prospection

(Physique, téléphonique, publipostée, événementielle...)

o M'informer sur les besoins du client

o Présenter, démontrer et faire tester le ou les produits vendus

o Conseiller, argumenter et répondre aux objections

o Proposer des articles ou accessoires complémentaires.

o Conclure la vente par l'établissement d'un contrat

o Assurer le suivi commercial et administratif de ma clientèle

o Préparation d’inventaire

o Elaboration d’un planning

o Mise en place d’un événement commercial

o Coordonner et optimiser l’activité de la force de vente

o Manager et animer une équipe

o Faire face aux situations

o Suivi du chiffre d’affaire

o Gestion d’un magasin et des stocks



Mes compétences :

Organisation

Rigueur

Management

Animation d'équipe