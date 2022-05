Marilyn BLACHON

Actuellement en recherche active d'emploi, je répondrais à vos besoins dans différents domaines de compétences. Au bénéfice de 7 années d'expérience en Supply Chain : 5 ans dans la logistique export et ADV et 2 ans dans les achats / approvisionnements. J'ai une maîtrise LEA Anglais-Espagnol et un BTS Commerce International. Je suis trilingue Français, Anglais et Espagnol et j'ai de très bonnes connaissances en Italien.

J'ai essentiellement travaillé en Suisse dans des entreprises à dominance technique et plus particulièrement dans l'industrie ferroviaire.







Mes compétences :

Export

Import

Administration des ventes

SAP

Traction

Supply Chain

SAP PM PRO

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Commodities