Marilyn GOLODIAN

Bonjour à tous,

après des études de graphiste/infographiste et de web design, j'ai décidé de me lancer en indépendant.



Mon projet est de vous proposer toute une variété de travaux print (brochures, flyers, cartes de visite, menu et tous autres support de communication).

Mais aussi depuis peut la réalisation de site internet (site vitrine).



Actuellement, je vous propose également des visuels de décoration intérieure (poster sur différent support, adhésif décoratif ou mural, pour vos locaux, mais aussi pour votre domicile. Je vous donne rendez vous surArray



A bientôt

Marilyn



Mes compétences :

Adhésif

Aluminium

Communication

Création

Création logo

Décoration

infographiste

Publicité

Webdesigner