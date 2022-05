Marilyn HENNIQUAUX

J'ai 44 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants.



Sortie de MIAGE en 1995, j'ai eu l'occasion d’évoluer sur différentes missions dans des enseignes de la VPC et aujourd'hui dans une grande collectivité territoriale du Nord. J'ai pu découvrir des domaines fonctionnels variés et stratégiques.



Au cours de mon parcours j'ai pu travailler sur des applications de serveur vocal, télématiques, progicielles et web mais également sur des domaines fonctionnels comme la saisie de commande, la gestion des adresses, le suivi de commande, la logistique (facturation, gestion des stocks, ordonnancement), la marketplace et l'Action Sociale.



J'ai commencé en tant qu'analyste programmeur , puis responsable d'une équipe de maintenance et suis devenue chef de projet en 2005.



J'ai l'habitude de travailler et piloter des équipes externes à l'entreprise:

- transporteur (Poste, Sogep...)

- front_office web (basé à New-York)

- TMAs diverses (exploitation OPEN, exploitation Mainframe, TMA developpements OPEN, TMA developpements Mainframe, developpements progiciels)

....



Mes compétences :

Motivée

Organisée

Anticipation

Rigoureuse

Gestion de projet

Motiv�

Consciencieuse

Tenace