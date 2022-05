Marilyn MARTINEZ

Troisième generation d'une famillle issue de l'auto école, je m'inscris aujourd'hui dans la formation du conducteur qui englobe l'individu dans un cursus de formation à la route plus long que le simple passage en école de conduite. Consultante formatrice dans le cadre de séminaires de formation à la gestion du risque routier, je suis agréée par le Ministère des Transports en tant qu'experte en sécurité routière pour animer des seminaires permettant aux conducteurs de récuperer des points sur le permis de conduire. La relation humaine est au coeur de mon metier, et aider les usagers de la route à faire des liens entre la conduite de leur véhicule et la conduite de leur vie constitue l'objectif general de tous mes séminaires.