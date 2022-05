Marilyn MAUREL

Une personnalité affirmée double d'une grande capacité d'écoute. j' aime conseiller les autres,j'ai le goût de la vente et du résultat. Je suis vive d'esprit et prompt à déceler les attentes et les besoins de chacun. mes interlocuteurs se sentent vite compris et en confiance. Mon dynamisme vient compléter ces qualités relationnelles. Autant d'atouts pour commercial accompli.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Gestion administrative

Prospection commerciale

Comptabilité clients

Service client

Gestion de la relation client

Gestion commerciale