Marilyn MOREL

J'ai occupé la responsabilité de la gestion administrative et comptable au sein d'une société de gestion du patrimoine du particulier.



Ce poste exigeant me permet de travailler en toute autonomie, à savoir arbitrer et traiter les priorités, monter en intensité en cas d'urgence, faire circuler l'information, être attentive aux limites des missions de de chacun et m'adapter aux personnalités internes et externes.



De plus, ayant eu des activités dans des entreprises aux statuts juridiques variés et de tailles différentes, j'ai pu développer mes facultés d'adaptation.



Je recherche aujourd'hui de nouvelles situations à gérer dans lesquelles je pourrais mettre à profit mes expériences ainsi que mes qualités relationnelles.



Mes compétences :

Audit

Bank Reconciliations

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Taxation

Value Added Tax

IBM AS400 Hardware

Maximo

Microsoft Excel

Microsoft Windows Vista

Microsoft Word

Sage Accounting Software