Dominique TOMAS

Au cour des années 2010 et début 2011, j'ai suivi 2 formations théoriques et pratiques dispensées par un maître toiletteur pour cette dernière. Celles-ci m'ont permis d'acquérir les bases du métier de toiletteur et m'ont encore plus motivé en me donnant confiance pour exercer ce métier avec passion tout en étant un professionnel.



Mes compétences :

Fimo

Permis A /B / C

Toiletteur pour animaux de compagnie