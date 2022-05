Avec plus de 15 ans d'expérience dans la vente,

c'est avec enthousiasme et dynamisme que je collabore avec vos équipes,

pour la prospérité de votre société.



Polyvalente, je m'adapte à mes interlocuteurs

en adoptant les stratégies propres à mon entreprise.



En recherche active, vous pouvez me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Microsoft Word

Fidélisation client

Encaissement

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Technique de merchandising