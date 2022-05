Marilyn RODRIGUES

Dans le cadre de la poursuite de mes études à l’Institut Nationale des Sciences Appliquées Centre Val-de-Loire (INSA) en partenariat avec le CFSA Hubert Curien en Energie Risques et Environnement option Ingénierie de la Qualité et du Développement Durable, je suis à la recherche d'un volontariat en entreprise niveau ingénieur dans les domaine Qualité - Sécurité - Environnement - Métrologie - Amélioration Continue à l'étranger.



Titulaire d'un Bac Scientifique SVT option maths-européen ainsi que d'un Diplôme en Hygiène Sécurité et Environnement, j'ai eu l'occasion de mettre en pratique mes savoirs lors d'un stage de trois mois au Canada, au sein de l’entreprise RTI Claro (récemment nommée ARCONIC), dans le département Santé Sécurité et Environnement ainsi qu’un an au sein du groupe EDF, au Centre Nucléaire de Production d’Electricité du Tricastin, en tant qu’apprentie ingénieure Qualité. Je continue mon alternance au sein du groupe Alfa Laval situé à Nevers, en tant qu'apprentie ingénieure Qualité Sécurité Environnement.



Ces expériences professionnelles m'ont permis de développer des qualités rédactionnelles, relationnelles et organisationnelles des plus précieuses. Douée de réactivité, d’autonomie et d’une adaptabilité certaine c’est avec beaucoup de motivation et de détermination que je m'investirai dans des projets motivants.



Je suis joignable via l'adresse mail : marilynrodrigues@hotmail.fr



Mes compétences :

Qualité

Normes Qualité

Analyse de risque

Arbre des causes

Normes ISO

Communication

Réseaux sociaux

Nucléaire

Document Unique

Sécurité au travail

Sécurité

Microsoft PowerPoint

Microsoft Project

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Office

Résolution de problèmes

Marketing