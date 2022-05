Marilyne ADAM

Avocate depuis octobre 2007, j'interviens sur des problématiques de droit social très variées, qui m’ont permis de développer mes compétences techniques et ont mobilisé mes capacités d’analyse et d’adaptation, notamment :



− conseil juridique quotidien auprès de services des ressources humaines ou d’opérationnels pour la mise en œuvre des décisions de l’entreprise en matière sociale en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables ;



− contentieux (individuel et collectif) : préparation et plaidoirie des dossiers en matière de contentieux individuel, collectif et électoral ;



− formation : rédaction des supports de formation à destination des opérationnels.





Mes compétences :

Droit social

Droit de la sécurité sociale

Droit de la protection sociale

Droit du travail