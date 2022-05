Marilyne BERNAL

Le service public ne cesse d'évoluer de génération en génération sur des trajets de la vie quotidienne.



Le souci d'accompagner les voyageurs de bout en bout dans leur déplacement est devenu ma principale préoccupation.



Les études et projets que je mène visent à renforcer l'attractivité des transports publics en proposant une offre de transport et des services diversifiés, à maîtriser les coûts et à participer à la dynamique des territoires en apportant des solution de transport adaptées aux enjeux des collectivités territoriales.