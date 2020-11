Mickael MENISSIER

Plongé dans le domaine du transport depuis mes études (DESS TURP), je suis profondément passionné par l'évolution de ce secteur.



Je suis particulièrement engagé dans l'essor de la multimodalité, en ayant notamment travaillé sur des projets de développement de l'information intermodale et l'analyse des pôles d'échanges.



J'ai déjà eu la chance de travailler sur de nombreux projets multimodaux complexes et innovants, comme lors de la conception d'un service TER + Vélo pour la région Rhône-Alpes ou encore comme chef de projet de dossier de Réponse à Appel d'Offre.



Aujourd'hui, Directeur de réseau urbain, je continue dans ce sens à promouvoir le transport public, en m'investissant dans ma passion, la promotion de l'intermodalité et des nouvelles mobilités.



Mes compétences :

Transport

Management

Animation d'équipe

Intermodalité des transports et déplacements

mode doux

Direction de projet

Développement commercial

Réponse à Appel d'Offre

Gestion de projet

Conception