Marilyne BOURCIER

Après une expérience réussie de dix années passées auprès d AON sur Marseille, j'ai posé mes valises dans la région toulousaine, suite à la mutation de mon mari.

Actuellement Conseillère Indemnisation Expert auprès de GAN Assurances et Correspondante Lutte Anti Fraude, j'ai en charge la gestion des dossiers complexes, judiciaires et corporels ainsi que celle des dossiers fraude DAB/ RC

La polyvalence des postes occupés m a permis d'acquérir des compétences tant au niveau technique, relationnel que d'encadrement. Je maîtrise aujourd’hui l'ensemble des procédures d indemnisation et de gestion, et grâce à ma fibre commerciale j’ai un contact facile avec les différents acteurs d’un dossier. Je sais également gérer les conflits et les situations difficiles.

Dotée d'une grande capacité d adaptation et d organisation, je suis prête à relever le défi de mettre à profit mon savoir faire dans un poste technique d'auditeur ou d'inspecteur, soit un poste d'encadrement dans la gestion des sinistres.



Mes compétences :

Assurance

Sinistre assurance

Gestion de sinistres

Responsabilité civile

Analyse juridique

Lutte contre la fraude