Marilyne CAMPS

Je vous accompagne dans votre projet professionnel pour passer de l’idée à la concrétisation.

o Je vous aide à affiner vos désirs pour que votre projet professionnel soit à la hauteur de vos ambitions

o Je jalonne avec vous les différentes actions à mener.

o Je vous aide à reconnaître et à utiliser tout le potentiel qui vous entour pour réunir et fédérer les différences, les particularités et les talents dans une force collective pour donner vie à votre projet.



Mes compétences :

Ordonnancement

Allplan

Gestion de projets

Dessinatrice

Gestion PME

Étude de prix

Charpente bois

Coordinateur Projet

Gestion administrative et comptable

Gros oeuvre

EBP Compta & Business Plan

devisoc

wood et excel

Communication et management

Rhinoceros 3 D et rhinocam

Bâtiment