Marilyne DELAHAYE

Bienvenue sur mon profil !



Directrice d'Exploitation pendant 15 ans de centres de profit et pour le compte de groupes, je me suis formée aux outils de gestion, à l'animation d'équipe, au développement des ventes. A mon compte ensuite pendant 5 ans, j'ai vécu l'expérience d'être seule aux commandes, de devoir faire face à des problématiques toutes plus différentes les unes que les autres et bien éloignées de mon vrai métier.



Forte de ces acquis, je mets aujourd'hui à votre service, dirigeants d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales, créateurs d'entreprise, une palette d'outils et de solutions simples et efficaces : pour optimiser votre rentabilité, vous aider dans la prise de décision, dans la gestion quotidienne de votre affaire, vous permettre d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, retrouver confiance et aborder l'avenir sereinement.



CREATEURS d'ENTREPRISE, je vous aide à :

-Etablir un Business Plan et un prévisionnel ;

-Réaliser une étude de marché ;

-Choisir et rédiger vos statuts ;

-Remplir les démarches administratives ;

-Rechercher un financement ;

-Choisir vos futurs partenaires : banquiers, assureurs, expert-comptables ;

-Recruter votre personnel ;

-Accomplir les formalités d'embauche (déclarations préalables à l'embauche, contrats de travail, titres de séjour) ;

-Mettre en place les registres légaux ;

-Lancer votre activité ;

-Suivre mensuellement votre gestion.



DIRIGEANTS D'ENTREPRISES, j'étudie avec vous :

-La rentabilité de votre entreprise : coûts d'exploitation, rentabilité des devis, taux horaire ;

-Le fonctionnement et l'organisation du travail ;

-Les possibilités d'évolution, les ressources ;

-Vos projets d'investissement, d'embauche, de développement, d'augmentation de votre revenu.



L'objectif étant de :

-Elaborer ensemble un prévisionnel ;

-Mettre en place des outils vous permettant de suivre au jour le jour, en temps réel, votre situation financière (trésorerie, impayés, impact d'une vente, d'une embauche, ou d'un investissement) ;

-Vous accompagner régulièrement sur l'atteinte des objectifs ;

-Analyser les écarts et faire évoluer les projets.



Je peux vous aider également sur le plan managérial :

-Animation d'équipe : encadrement, communication, réunions d'équipe, entretiens individuels ;

-Gestion des Hommes : recrutement, intégration, formation, évaluation des performances, fidélisation ;

-Disciplinaire : sanctions, licenciement.



Ou sur le plan commercial :

-Analyse de l'offre commerciale ;

-Analyse marketing : mix des ventes, captation, enquêtes satisfaction client ;

-Etude de la concurrence ;

-Dynamisation des ventes : démarchage, fidélisation client, gestion de la réclamation.





Autre compétence : monter votre dossier de candidature aux différentes certifications professionnelles Qualibat, Qualisol, Qualif'Elec.





Mes compétences :

Formatrice

Gestionnaire

Manager

Organisation

Vente