Marilyne GONZALEZ

Mes compétences :
Négociation commerciale
Français Langue Etrangère
Export
Administration des ventes
Assistanat commercial
Entreprises
COMBIPASS SAS
- Commerciale
2010 - 2010
COMBIPASS S.A.S
- COMMERCIALE
2010 - maintenant
COMBIPASS S.A.S.
- ASSITANTE COMMERCIALE
2009 - 2010- ÉTABLISSEMENT DES OFFRES EN FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMAND ET NÉERLANDAIS SELON LES INFORMATIONS DONNÉES PAR LES COMMERCIAUX
- ÉTABLISSEMENT DES CONTRATS DE LOCATION SELON LES OFFRES FAITES PAR LES COMMERCIAUX
- TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DÉBUT ET FIN DE CONTRAT DE LOCATION.
- SUIVI DES DOSSIERS D’ENLÈVEMENT ET DE RESTITUTIONS DE MATÉRIELS EN COLLABORATION AVEC LE SERVICE TECHNIQUE
- PROSPECTION ET RECHERCHE INFORMATION MARCHE SUR LE WEB
- PARTICIPATION A L’AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ: FAIRE REMONTER DES ANOMALIES/DIS-FONCTIONNEMENTS POUR MESURES CORRECTIVES INTERNES
- PRÉPARER LES DOSSIERS VOYAGES DES COMMERCIAUX
- COORDINATION ENTRE LE SERVICE TECHNIQUE ET SERVICE COMMERCIAL
- GESTION DE LA BOITE E-MAIL DES COMMERCIAUX PENDANT LEUR DÉPLACEMENT
ROZENBLIT
- ASSISTANTE COMMERCIALE EXPORT
2005 - 2009-TRAITEMENT INFORMATIQUE DES COMMANDES (REÇUES PAR FAX, E-MAIL EN FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMAND, ESPAGNOL, NÉERLANDAIS)
SAISIE + SUIVI + RÉSERVATION TRANSPORT + ÉTABLISSEMENT DES DOCUMENTS EXPORT + FACTURATION.
-GESTION BOITE E-MAIL DES COMMERCIAUX EN DÉPLACEMENT: RÉPONDRE AU CLIENT EN COLLABORATION AVEC LE COMMERCIAL, ET LES DIFFÉRENTS SERVICES CONCERNÉS PAR LA DEMANDE
-COORDINATION AVEC SERVICE MARKETING SUR CRÉATION D'ARTICLES DE MÉNAGE SPÉCIFIQUES SELON DEMANDE CLIENT, FAISANT SUITE A DES ANOMALIES, OU BESOIN PONCTUEL D'UN CLIENT
-PROSPECTION AFRIQUE DU SUD ET INDE: INITIALISER ET SUIVRE CETTE PROSPECTION EN COLLABORATION AVEC LES PERSONNES MANDATÉES POUR LE FAIRE ET LE COMMERCIAL. SI BESOIN, EXPÉDIER DES ÉCHANTILLONS AU CLIENT, ET RELANCER LE CLIENT POUR AVOIR SON AVIS.
-PRÉPARER LES DÉPLACEMENTS DES COMMERCIAUX.
-SUIVI ET COORDINATION DES COMPTE-RENDU DE VISITE CLIENT AVEC LES DIFFÉRENTS SERVICES CONCERNÉS
Naturex
- ASSISTANTE COMMERCIALE EXPORT
Avignon2003 - 2005
KAS-BANK AUX PAYS-BAS
- CHARGEE DE COMPTE
2001 - 2003
DE BEER LAKFABRIEKEN AUX PAYS-BAS
- EMPLOYEE DU SERVICE APRES-VENTE