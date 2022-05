Marilyne PAPILLON-BERVAS

Vous envisagez des projets de communication (logo, journal, site web, dépliant, pancarte, affiche, signalétique...).



Vous avez un budget serré, 1fo'graph adapte ses services en INFOGRAPHIE-P.A.O. (mise en page de tous supports pub) et WEB.



Depuis février 2011, je réalise des visites virtuelles à partir de panoramas 360° reliés. Vous pouvez consulter mon siteArray afin de voir quelques exemples, l'outil 360° s'intègre sur tous les sites web existants.



1fo'graph pratique aussi la photographie (photos libres de droits) et la retouche images, vous propose également des sites web vitrine très simples à mettre en place et peu onéreux.



Si vous souhaitez, le suivi avec les imprimeurs (suivi du dossier complet, de la qualité...) et autres professionnels (cartonniers, sérigraphistes, reprographistes...) est assuré sans prendre de commission (contrairement aux agences).



Si vous avez besoin de conseils, d'informations, je suis à votre écoute.



Mes compétences :

Création

Illustrator

Illustration

Infographie

Signalétique

Web

In design

Photoshop

PAO