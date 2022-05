Marilyne ROUDAUT

Disponible, je cherche activement un emploi dans une structure me permettant de mettre à profit les compétences acquises depuis le début de mon parcours professionnel. Je souhaite m'investir au sein d'une équipe dynamique pour toujours permettre aux publics un accès particulier aux savoirs et savoir-faire.



Je profite également de cette période charnière pour moi pour compléter ma formation et mes compétences (BAFD en cours- écrit a envoyé pour validation souhaitée 1er semestre 2018). Je travaille en ALSH les mercredis/vacances scolaires et en animation périscolaire. Un bon moyen de poursuivre mon ambition professionnelle!



Je me projette sur une formation professionnelle type BPJEPS/DEJEPS afin de parfaire ce nouveau cheminement professionnel.



Mes compétences :

Animation de groupes

Communication

Médiation

Gestion de projets

Conception

Pédagogie

Culture

Coordination

Management