Sabrina BISSON

Guide conférencière expérimentée, je travaille depuis 2006 au sein de l'EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère.



Ce travail me donne l'occasion de diversifier sans cesse mes compétences dans le domaine culturel et touristique :



- Animations de visites guidées

- Recherches documentaires

- Participation à l'organisation d'événements culturels

- Rédaction de contenus culturels



Disposant, depuis 2005, de la carte de guide conférencier, j'assure également des visites guidées pour le Pays d'Art et d'Histoire de Morlaix lors de la saison estivale.



Mes compétences :

Animation

Animation culturelle

Art

Conférencier

Documentaliste

Guide

Guide conférencier

Histoire

Histoire de l'art

Tourisme

Visites guidées