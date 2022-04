Je mets mes compétences en médiation et en ingénierie culturelle au service de mes deux passions : l'art et la culture.

Diplômée d'un Master 2 Métiers du Patrimoine et forte d'une expérience en médiation et action culturelle, je suis dynamique, polyvalente et créative. J'ai de l'intérêt pour la muséologie, la pédagogie et la création graphique (maîtrise des logiciels Photoshop et Illustrator pour la création d'outils d'aide à la visite).