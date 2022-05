Marilyne SCHERTZINGER

Mes compétences en Intelligence économique (Stratégie d’entreprise, étude de marché, analyse marketing, etc.) et en management de projet, additionnées à mes compétences en Créativité technique (AMDEC, méthode TRIZ, CDC, etc.) et en Gestion de production & Qualité (5S, Pareto, Lean Manufacturing, Kaizen, 8P, etc.) me permettent de suivre un projet de son étude à sa mise en place, à son suivi.



Mes compétences :

Créativité

Qualité

Amélioration continue

Management

Industrialisation

Développement commercial

Communication

Production

Suivi des fournisseurs