Marilyne VARAMO

De formation scientifique, mon cursus a débuté par un DEUST « Analyses des Milieux Biologiques », et s’est poursuivi dans un domaine complémentaire, la chimie.

Actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de solliciter votre attention.



Lors de mon parcours, j’ai acquis un important savoir-faire en chimie organique, en analyses biologiques et chimiques mais aussi une grande capacité d’adaptation aux problématiques nouvelles et innovantes. Les réunions d’équipe et les comptes rendus sur l'avancement de mes travaux m’ont également permis de développer de bonnes qualités rédactionnelles et des facilités de communication mais aussi de mesurer l’importance du travail en équipe.



Mobile et disponible, je suis prête à vous rencontrer pour vous exposer l’ensemble de mes acquis et vous convaincre de ma motivation.



Mes compétences :

Chimie organique

Chimie analytique

Analyses chimiques

Analyses biologiques

Chimiste