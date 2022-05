Marina ATGIE

Bonjour,



je suis une étudiante de 21 ans en deuxième année d'école d'ingénieur en Chimie et Physique. Je souhaite en suite me spécialiser en Polymère et Formulation et éventuellement réaliser un master de recherche en chimie.

Je suis une personne curieuse, dynamique et mobile.

J'aimerais profiter de mon stage de fin de deuxième année pour acquérir une expérience à l'étranger. Ce serait un moyen pour moi de découvrir le monde du travail dans un autre pays que la France mais également de pourvoir m'ouvrir à une culture différente de la notre.



J'espère que mon profil retiendra votre attention.



Mes compétences :

Chimie

Chimie physique

Colloides

Physique

Polymères