Marina BELOVA

Après un double diplôme franco-russe et un mastère spécialisé de l’ESSEC, j'ai effectué un stage d’un an au sein du Département Stratégie de Dassault Systèmes, le leader mondial dans les logiciels de conception en 3D, en tant que business analyste.

De langue maternelle russe, ayant suivi quatre années d’enseignement supérieur principalement en anglais et vivant en France depuis 2007, j’ai bénéficié d’un parcours international riche par une diversité de cultures et de savoir faire. Je suis convaincu que les différentes compétences que j’ai acquises pendant mon parcours académique et professionnel me permettront à la fois faire partie intégrante d'une équipe au sein de laquelle je vais commencer ma carrière et y apporter de la valeur ajoutée.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Visual Basic

Benchmarking

Analyse de la concurrence

Étude de marché

Analyse de données

Revenue management