Marina CHAUVIGNÉ

Le Groupe Proxiad, Entreprise de Services Numériques de plus de 750 collaborateurs en France et en Bulgarie, apporte Conseil et Expertise à ses clients.



Société dynamique et pleine d’ambition, Proxiad est organisée en réseau de filiales régionales, permettant de répondre aux besoins de services de proximité de ses clients et aux souhaits d’autonomie de ses collaborateurs.



Chargée des RH pour Proxiad Ouest (Pays de La Loire, Poitou-Charentes et Bretagne, Aquitaine), je recherche des profils tels que :



- Ingénieur études et développement Java J2EE et AngularJS

- Ingénieur études et développement .NET

- Analyste d'exploitation AS400

- Ingénieur Sauvegarde et Stockage

- Ingénieur réseau

...



Venez rejoindre Proxiad Ouest ! Au sein d’une équipe jeune et dynamique, participez à nos challenges technique, à nos conférences technique mais aussi à nos cessions de Mario Kart et à notre championnat de BabyFoot.



N'hésitez à venir nous rencontrer !



Marina AUGEREAU

Chargée des Ressources Humaines



275 bd Marcel Paul, Exapole Bat. F – 44800 Saint-Herblain

Tél : 02.40.48.42.61

m.augereau@proxiad.com

www.proxiad.com