Marina CHEPKINA-LEVEUGLE

Installée à Dijon pour des raisons familiales je souhaite continuer à travailler dans les domaines de la logistique et du commerce international. Je possède une solide expérience dans des métiers de la logistique et des achats.Pour améliorer mes connaissances j'ai suivi une formation continue dans la logistique. Je peux planifier et optimiser la gestion de stocks, organiser des transports internationaux (aérien, maritime, routier), gérer des dossiers commerciaux internationaux des chargeurs (aspects documentaires, douaniers).

Le russe est ma langue maternelle, j’ai aussi un bon niveau d’anglais et de français.



Mes compétences :

Export

INCOTERMS