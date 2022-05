Marina CHERBONNIER

8 ans de planning et conduite de programmes et projets en information et communication pour le développement international. Créer et engager une communauté, organiser le travailler d'équipe à distance, renforcer leurs capacités et coordonner des partenariats en ligne. Anglais courant



Mes compétences :

Coordination

Développement durable

Documentation

Gestion de projet

Gestionnaire

Information Management

Management

Project coordination

Systèmes d'Information

TIC

Veille

Communication externe

Stratégie de communication

Communication interne

Communication

Community management

Développement international

Coopération internationale