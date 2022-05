Marina CHRYSOMALLIS

Dernièrement responsable marketing, j'ai pu exercer mes compétences dans la gestion de projet (formation et direction des équipes), suivi de création et de production (emailings, ventes, newsletters), partenariats (jeux concours), production de contenu éditorial et visuels et gestion du SAV.



Je suis intéressée par un poste dans l' e-commerce touchant à la gestion de projet, la production (superviser ou bien créer du contenu), le SAV et/ou le suivi d'opérations.