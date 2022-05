Meryl BERNARDINI

Sophrologue certifiée par la Société Française de Sophrologie, j'exerce en milieu de travail, auprès de personnels de soin (région Rhône-alpes), et en cabinet.



En entreprise,

je propose des ateliers découverte de sophrologie, des outils pour favoriser la gestion du stress, la résolution de problème, la concentration, et l'optimisation des ressources individuelles au sein du collectif. La pratique de la sophrologie constitue un excellent moyen de prévenir des risques psychosociaux, et un véritable levier pour motiver au changement concernant les habitudes de vie (drogues, tabac, alcool, rythmes de sommeil, alimentation, activité sportive...).

J'ai aussi le plaisir de faire partie des ambassadeurs de "Ma Santé Je M'en Occupe!", de participer à ce très innovant programme Franco-Canadien de prévention et de promotion du bien-être et de la santé en milieu de travail.



Pour les particuliers,

je consulte en cabinet de sophrologie à Grenoble, dans le Centre Équilibre et Santé. Mon travail consiste à permettre, en état de relaxation physique et mental, de synchroniser des visualisations et des sensations, émotions, mémoire positives, afin de redonner plaisir, confiance et créativité au quotidien.

En modifiant ses schémas de pensée négatifs et croyances limitantes, chacun peut mobiliser plus aisément ses capacités d'adaptation et ses ressources, y compris face aux événements forts de la vie, que ces derniers soient positifs ou négatifs (hospitalisation, phobies, douleurs, concours, challenge professionnel, sélection ou championnat sportif, échéance de création artistique, mariage...)



La reprise d'énergie, l'abaissement des tensions musculaires et cardio-vasculaires, réinvestir votre corps, vivre au présent, sans ruminer sa vie, en conscience de soi et de ses émotions, s'exprimer plus librement, être en accord avec soi, voilà autant d'objectifs que la pratique de la sophrologie peut vous permettre d'atteindre.



Mes compétences :

Bien être

Santé

Gestion du stress

Gestion des conflits

Addictologie

Sport

Communication