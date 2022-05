Marina CLERGET

Responsable du développement avec 12 ans d'expériences au sein de diverses maisons de l’artisanat français (France et international)



Responsable grands comptes.

Business development à un niveau aussi bien stratégique qu'opérationnel.

Animation et développement de réseaux wholesale et retail. Gestion de réseaux de franchises.

Management d'équipes.

Maîtrise des codes du luxe.



Trilingue : Français, Anglais, Italien



Soft-skills : Empathie, Intégrité, Responsabilité, Attitude positive.



Mes compétences :

Commerce international

Relations commerciales

Commercial

Relations internationales

Négociation

Budget + Performances

Retail

Business development

Management de projet

Strategie

Relations clients export

Franchising

Wholesale