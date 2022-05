Marina CONSTANTI

Assistante de Direction au sein du cabinet de diagnostics immobiliers Immo Diag France, je mets à profit mon expérience technique, juridique et administrative, forte d'une expérience de 13 ans dans ce domaine.

Je suis chargée, notamment, de la relation clients et de mettre en place des solutions innovantes via les nouvelles technologies du Net, afin d'améliorer la transmission des données et la rapidité d'exécution de nos missions.



Mes compétences :

Immobilier

Veille juridique

Informatique

Gestion administrative