Marina CORVILLO

Disponible pour toute nouvelle expérience professionnelle, je suis initialement formée aux techniques éditoriales et j'ai complété ma formation par un master en communication. Mes expériences principalement liées au domaine de la culture et du livre m'ont apporté les compétences nécessaires à l'exercice des métiers de chargée de communication et d'assistante d'édition. Passionnée par l'écriture, j'écris également des articles sur le web.



Mes compétences :

In design

Rédaction web

Corrections ortho typographiques

Community management

Communiqués de presse communication

Édition

Rédaction

Adobe Illustrator

Wordpress

Communication

Littérature