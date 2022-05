Tony VOINCHET

6 ans d'expérience dans l'édition :

• Livres animés : conception, montage et suivi de projets ; scénographie du livre et conception de maquettes en papier ; réalisation des fichiers imprimeur, puis vérifications et ajustements pour BAT.

• Livres à fabrications spécifiques : recherche de matériaux en adéquation avec les normes européennes ; réflexion sur les contenus pour avoir un coût de fabrication correspondant au budget.

• Livres-jeux : conception du scénario et des règles en fonction du public-cible ; recherche d’interactions innovantes entre le lecteur et le livre.

• Livres d’éveil : conception de nouveaux titres en respectant la charte d’une collection ; proposition de nouveaux concepts pour développer une gamme ou pour explorer de nouveaux segments.

• Albums : recherche d’illustrateur ayant une technique graphique en adéquation avec le texte ; pointage de la qualité de l’exécution graphique ; suivi de traductions.

• Documentaires : adaptation pédagogique à la tranche d’âge ciblée ; recherche d’interactions entre le lecteur et le livre ; vérification de la justesse des textes et des illustrations.



Mes compétences :

Suite Microsoft Office

Indesign CS5

Photoshop CS5

ProLexis

Édition

Écrivain public

Latex

Windows 7

Logiciels libres

Édition jeunesse

Base de données

Corrections ortho typographiques

Rédaction

Communication

Biographie

XML

Presse