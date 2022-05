Marina DONET

Après un parcours BTS MUC en apprentissage chez France Telecom, où j ai appris de solides bases commerciales, je suis ensuite entrée en alternance chez Adecco, dans une agence a fort volume, où j ai appris le métier du Recrutement.



Après 3 ans au sein de cette agence en Meuse, mes projets personnels m ont amenée en Bourgogne, et j ai intégré le groupe Start People.



J’ai ensuite eu envie de decouvrir de nouveaux horizons et ai integré le groupe D2L, sur un poste de responsable de groupement d’employeur pendant 1 an et demi ; puis j’ai saisi l’opportunité en juillet 2018, de prendre le poste de responsable d’agence interim sur la structure Planett.



Au quotidien, la reussite de mon equipe et de mon agence, est etroitement liée aux relations humaines, que je souhaite au centre de mon metier.



Mes compétences :

Partenariats

Recrutement

Management

Gestion de projet

Reporting

Animation de réunions

Développement commercial

Offres commerciales

Prospection commerciale

Gestion du personnel

Relationnel

Gestion de la relation client

Ressources humaines

Sourcing