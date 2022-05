Je me présente , je suis Marina Fontaine , je recherche du travail , dans le domaine du secrétariat .



Rapidite, discréte et autonome sont mes qualités qui sont indispensables à une secrétaire de qualité.



N' hésitez pas à faire appel à moi pour renforcer votre équipe!



Mon expérience dans le métier m'a permis de développer les compétences nécessaire et je souhaite



les mettre à votre service aujourd'hui .



Mes compétences :

Microsoft Word