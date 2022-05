Marina FONTAINE

Ingénieure Agronome spécialisée en environnement et en halieutique, je suis actuellement à la recherche d’un poste d'ingénieure d'étude, de chargée de mission ou de chef de projet en environnement et plus particulièrement dans les domaines touchant à la gestion des ecosystèmes côtiers et à l'aménagement du littoral. Cependant je reste ouverte à toute autre opportunité professionelle dans le domaine de l'environnement, de la gestion des espaces naturels et de la conservation des espèces. Curieuse, dynamique, ayant le goût de l'aventure et du travail de terrain,je suis très motivée et désireuse de mettre à profit l'ensemble de mes compétences dans une structure en adéquation avec mes aspirations !



Mes compétences :

ArcGIS

Conservation

Ecologie

Biologie marine

ENVI

MEGA 5

R software

espaces naturels

Gestion de projet

gestion des ressources

BioEdit

MATLAB

Environnement marin

Développement durable