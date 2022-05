Marina FRACZKIEWICZ

Bonjour à tous!



Dipômée d'un Master LEA (traduction) anglais et espagnol, je propose des services de traduction de l'anglais et de l'espagnol vers le français.



J'ai travaillé dans une agence de traduction à Dublin pour laquelle j'effectuais des traductions de documents administratifs et de sites internet.



Je suis une personne dynamique, efficace et polyvalente.



N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.



Cordialement,



Marina :)



Mes compétences :

Anglais

Espagnol

Français

Linguistique

Traduction

Traduction anglais