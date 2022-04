Georges FRACZKIEWICZ

Acheteur Industriel, "Coordinateur de ressources", internes et externes. Pièces sur plan.



Face à l’exigence des marchés, pour mettre en oeuvre des technologies de plus en plus complexes, où l’on n’achète plus des pièces simples mais des fonctions, l’acheteur doit être spécialiste du management de projets, connaissant de multiples technologies, maîtrisant les détails complexes de procédures de contractualisation, capable par sa connaissance du marché de trouver et mettre en concurrence les possibles fournisseurs. Et ceci avec un engagement sur des durées de l’ordre de deux ou trois ans.



Dans ce cadre je propose mes compétences :



- Professionnel expérimenté en Achats Techniques Internationaux, Marchés: Europe, Asie, Etats-Unis.

- Chef de Projets,rompu aux négociations difficiles,

- Connaissance globale du "marché" de fournisseurs et de sous-traitants,

- Expertise de multiples technologies

- Expérience de mise en place et d’utilisation des procédures d’achat.

- Expérience en achats projet, travaux neufs (industrie de process),

- Connaissance des marchés: hydraulique, pétrole, transmission, liaison au sol de véhicules, armement. Marchés civils et militaires.



Mes compétences :

Achats

International

Langues

Métallurgie

Traitement thermique de métaux

Traitement de surface

Management